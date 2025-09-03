У прокуратурі уточнили кількість постраждалих через нічний обстріл Дружківки

За даними прокуратури Донецької області, внаслідок російських обстрілів міста Дружківка в ніч проти 3 вересня поранено 7 мирних жителів, серед яких 16-річна дівчина.
Зазначається, що 3 вересня о 00:30 російські війська обстріляли Дружківку з використанням РСЗВ «Смерч». Під прицілом окупантів опинилися багатоквартирні житлові будинки.
«В результаті атаки, перебуваючи у власних квартирах, дістали тілесні ушкодження 7 мирних мешканців: четверо чоловіків віком 42, 49, 51, 76 років, дві жінки 71 та 65 років, а також 16-річна дівчина. Серед постраждалих виявилася ціла родина – дружина та чоловік, його сестра та племінник», – йдеться у повідомленні.
Пошкоджено 5 житлових будинків.
За повідомленням прокуратури, у постраждалих діагностовано мінно-вибухову травму, осколкові поранення, струс мозку та контузії. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу.
Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу Дружківки за минулу добу поранення дістали 10 осіб.
