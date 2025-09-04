У ЗСУ назвали завдання для російських військ на осінь на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

Армія РФ посилює тиск на Покровському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Олексій Бєльський.



За його словами, це пов'язано з тим, що перед окупантами стоїть завдання – за осінь захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.



«Мета у них чітка – захопити Добропілля, потім Мирноград та Покровськ. І паралельно піти на схід і оточити Костянтинівку», – зазначив речник ОСУВ «Дніпро».

Нагадаємо, що Росія втратила до 60 тисяч військових на Покровському напрямку.