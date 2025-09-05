Голова фермерів Херсонської області загинув у полі через атаку дрона

Внаслідок атаки російського безпілотника під час роботи в полі загинув голова фермерів Херсонської області Олександр Гордієнко. Фото: ОВА

На Херсонщині після російської атаки загинув фермер Олександр Гордієнко — він працював у цей момент у полі. Про це сьогодні повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що дрон ударив по машині фермера у полі.

«Олександр Дмитрович мав більш ніж тридцятирічний досвід у сільському господарстві. Він був власником фермерського господарства “Гордієнко” та очолював обласну асоціацію фермерів та приватних землевласників. Його добре знали та поважали на Херсонщині. Жодні мінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його залишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі та працював для Херсонщини», — написав Прокудін у телеграм-каналі.

Начальник ОВА також повідомив, що ще у вівторок спілкувався з Гордієнком на спільній зустрічі.