Українців на ТОТ без російських паспортів можуть депортувати

Ілюстративне фото

Із завтрашнього дня українці на тимчасово окупованих територіях, які не оформили російські паспорти, ризикують опинитися під загрозою примусової депортації. Про це попередив Центр протидії дезінформації РНБО України.

10 вересня спливає термін, встановлений указом Володимира Путіна. У документі йдеться про те, що громадяни України, які нібито «незаконно перебувають у РФ», мають або залишити країну, або «легалізуватися».

Указ був підписаний ще у березні цього року і є одним із інструментів тиску та залякування українців на захоплених територіях. Окупанти змушують людей приймати російське громадянство, обмежуючи їх доступ до медичної допомоги, соціальних виплат, офіційного працевлаштування та погрожуючи висилкою.



Примусова паспортизація — це спосіб Кремля створити видимість законності окупації українських земель. Репресії та погрози депортації стають важелем, за допомогою якого Росія намагається придушити будь-яку нелояльність до окупаційної влади, йдеться у повідомленні ЦПД.