Масована атака дронів на Краматорськ: під повторний удар РФ потрапили рятувальники

Пошкоджена машина рятувальників у Краматорську. Фото: ДСНС

10 вересня російські БПЛА масовано атакували місто Краматорськ. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Виникли дві пожежі. Під час гасіння вогню в адміністративній будівлі, де загорілася покрівля на площі 30 квадратних метрів, окупанти повторно завдали удару по рятувальниках. Уламки пошкодили пожежну автодрабину: тріснули лобове скло та бокове дзеркало, розбитий бачок рідини склоомивача. Бійці ДСНС не постраждали. Після стабілізації ситуації вони відновили роботи та повністю загасили пожежу.



Також рятувальники надали допомогу цивільним, які опинилися заблокованими у власній квартирі.

Нагадаємо, що всього по Краматорську зафіксували 15 ударів, внаслідок яких поранення отримали шість людей.