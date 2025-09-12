Українські військові взяли в полон понад 30 росіян

Воїни бригади оперативного призначення Національної гвардії «Спартан» взяли в полон 32 російських військових. Про це повідомили у пресслужбі бригади.
«Спартан» поповнив «обмінний фонд»взводом окупантів. 32 – стільки полонених окупантів на рахунку воїнів бригади «Спартан», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що серед полонених і росіяни, і громадяни Центральної Азії, ув'язнені за тяжкі злочини, наркозалежні, ті, хто кілька днів ховався в лісосмугах, і ті, хто біг із піднятими руками до нашого дрона на першому ж виході, щоб нарешті опинитися в полоні.
«Для росіян їхній особовий склад — гарматне м'ясо», — резюмували у бригаді.
Раніше ми писали, що російська атака на Добропільському напрямі завершилася провалом. На опублікованому відео видно групу російських військовополонених, захоплених Силами оборони України.
