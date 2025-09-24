Новоросійськ атакували БПЛА та безекіпажні катери: є загиблі

Дрони та безекіпажні катери атакували Новоросійськ. Фото: ASTRA

Двоє людей загинули, троє постраждали внаслідок атаки на Новоросійськ. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв у телеграм-каналі.

«Безпілотники вдарили у центр міста, у розпал дня. На жаль, є загиблі. Усі служби переведені в режим підвищеної готовності, оперативно отримую інформацію щодо ситуації. Атакували центральну частину міста, в районі готелю "Новоросійськ". За попередньою інформацією відомо про двох загиблих, 3 особи постраждали. Пошкодження зазнали п'ять житлових будинків, у тому числі багатоквартирні, а також будівля готелю. Відбиття атаки продовжується», — написав Кондратьєв.

Мешканці пишуть, що «прилетіло у будинок». Місцеві канали повідомляють, що у бік набережної їдуть кілька пожежних розрахунків, є пошкодження багатоквартирних будинків та автомобілів.

Міноборони РФ повідомило, що у період з 7:00 до 12:00 засоби ППО збили 16 українських безпілотників літакового типу над територіями Бєлгородської області, окупованого Криму та акваторією Чорного моря.