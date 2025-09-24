ЗСУ зупинили сотню окупантів із бронетехнікою на Донбасі

Скріншот

54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи опублікувала відео, як українські військові стримують тиск російських військ.

За інформацією бригади, на Донеччині бійці 54-ї та 81-ї бригад відбили чергову спробу ворожого штурму. Близько сотні окупантів за підтримки бронетехніки та мотоциклів намагалися прорвати оборону, але їхня атака завершилася провалом.

«Донбас — це Україна», — наголосили у 54-й бригаді імені гетьмана Івана Мазепи, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо, підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 929 цілей окупаційної армії РФ.