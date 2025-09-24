ВСУ остановили сотню оккупантов с бронетехникой на Донбассе

Скриншот

54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы опубликовала видео, как украинские военные сдерживают натиск российских войск.

По информации бригады, на Донетчине бойцы 54-й и 81-й бригад отразили очередную попытку вражеского штурма. Около сотни оккупантов при поддержке бронетехники и мотоциклов пытались прорвать оборону, но их атака завершилась провалом.

«Донбасс — это Украина», — подчеркнули в 54-й бригаде имени гетмана Ивана Мазепы, входящей в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Напомним, подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 929 целей оккупационной армии РФ.