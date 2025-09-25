Окупанти лізуть крізь втрати: ситуація під Бахмутом

Скріншот: DeepState

Платформа DeepState повідомила про фіксацію російських сил на схід від населеного пункту Дронівка в Бахмутському районі Донецької області.

Зазначається, що окупанти продовжують використовувати чисельну перевагу та уразливість в оборонних порядках, намагаючись просуватися вглиб території. Загарбники ховаються, намагаються закріпитися і збільшувати свою присутність для контролю території.

При цьому опубліковані кадри підтверджують ліквідацію ворога, проте, замість знищених бійців, росіяни перекидають нові сили. Українські захисники продовжують докладати максимум зусиль, щоб знищувати противника, наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ збили російський літак Су-34, який авіабомбами тероризував Запоріжжя.