Оккупанты лезут сквозь потери: ситуация под Бахмутом

25 сентября 2025, 09:45

Платформа DeepState сообщила о выявлении российских сил восточнее населенного пункта Дроновка в Бахмутском районе Донецкой области.

Отмечается, что оккупанты продолжают использовать численное преимущество и уязвимость в оборонных порядках, пытаясь продвигаться вглубь территории. Захватчики прячутся, пробуют закрепиться и наращивать свое присутствие для контроля местности.

При этом опубликованные кадры подтверждают ликвидацию врага, однако вместо уничтоженных бойцов россияне перебрасывают новые силы. Украинские защитники продолжают прилагать максимум усилий, чтобы уничтожать противника, подчеркнули в сообщении.

Напомним, ВСУ сбили российский самолет Су-34, который авиабомбами терроризировал Запорожье.

