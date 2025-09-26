Українська армія вдарила по авто начальника штабу батальйону ЗС РФ у Бєлгородській області: він поранений

Титівка та Архангельське. Фото: карта Google

22 вересня українські війська FPV-дроном завдали удару по автомобілю з військовослужбовцями 1-го мотострілецького батальйону 128-ї мотострілецької бригади ЗС РФ на відрізку дороги між селами Титівка та Архангельське у Бєлгородській області. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Внаслідок атаки поранені начальник штабу та заступник командира з тилового забезпечення батальйону. Останній перебуває у важкому стані. Також загинув один сержант, другий – у важкому стані.

Нагадаємо, що 25 вересня ЗСУ збили російський літак Су-34, який авіабомбами тероризував Запоріжжя.