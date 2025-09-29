Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі

29 вересня 2025, 09:28

Партизанський рух «АТЕШ» заявив про нову диверсію на залізниці та зрив постачання окупантів у районі Волновахи. За даними організації, агент пошкодив ділянку колії, що ускладнило перекидання боєприпасів, воєнної техніки та особового складу російської армії.

В «АТЕШ» наголосили, що Волноваха Донецької області є ключовим логістичним вузлом для постачання російських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках. Порушення поставок, за словами руху, призводить до затримок та збоїв у забезпеченні окупантів, уповільнюючи їх бойові дії.

В організації зазначили, що кожна дія їхніх агентів підриває впевненість російських військових у тиловій безпеці: «Ворог більше не може почуватися захищеним навіть далеко від лінії фронту».

Нагадаємо, агент партизанського руху «АТЕШ», який служить у складі російських військ, допоміг вивести з ладу зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» на Херсонському напрямку.

