Сирський повідомив про великі втрати окупантів на Добропільському напрямку

Олександр Сирський на Добропільському напрямку. Фото: соцмережа Facebook

Загальні втрати російських військ на Добропільському напрямку досягли 3185 осіб, з яких 1769 – безповоротні. Крім того, противник втратив 969 одиниць озброєння та військової техніки. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками наради з командирами частин та підрозділів, задіяних у контрнаступальній операції.

«Завдяки чітко спланованим і сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилася в оточенні», — наголосив Сирський.



За його словами, у ході операції українські сили звільнили територію площею близько 175 квадратних кілометрів. Додатково було зачищено від диверсійних груп майже 195 квадратних кілометрів.

Нагадаємо, за даними оперативного зведення Генерального штабу ЗСУ, минулої доби російські окупаційні сили втратили 1080 осіб особового складу.