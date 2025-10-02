Дрони атакували Одесу та Київщину: руйнування та постраждалі

Наслідки російської атаки у Бучі. Фото: ДСНС Київщини

Армія РФ продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі. Минулої ночі гучні вибухи лунали на Київщині та Одещині.



Як повідомляє ДСНС України, у Бучі, Київська область, внаслідок атаки дронами виникла пожежа у двоповерховому будинку непрацюючого санаторію. За попередніми даними, ціллю удару була залізнична інфраструктура.



Пожежу площею близько 600 м² вдалося ліквідувати о 02:13. На місці виявлено постраждалого чоловіка 1977 року народження.



Одеса також зазнала удару безпілотників. Внаслідок влучань рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула в депо «Укрзалізниці». Пошкоджено також дах та скління приватного житлового будинку.

За даними ДСНС, постраждали двоє людей — одна в депо і одна в приватному будинку. До гасіння пожежі були залучені 13 одиниць техніки та 54 рятувальники ДСНС, 1 одиниця техніки та 4 бійці Асоціації добровільних пожежників України, а також пожежний потяг «Укрзалізниці».

Нагадаємо, вночі і під ранок Краматорськ зазнав масованої атаки дронів.