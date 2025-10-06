Спроба прорвати блокаду Гази завершилася депортацією учасників місії Global Sumud

Шведська екоактивістка Грета Тунберг увійшла до тих, кому дозволили залишити Ізраїль після того, як він перехопив їхню флотилію з гуманітарною допомогою для Гази. Фото: France24

Ізраїльська влада прийняла рішення депортувати шведську екоактивістку Грету Тунберг та понад 70 іноземних учасників пропалестинської флотилії Global Sumud. Про це повідомляє агентство France24 із посиланням на дипломатичні джерела.

Згідно з інформацією, Ізраїль залишать дев'ять громадян Швеції, 28 французів, 27 греків та 15 італійців. Більшість депортованих планується відправити літаком до Греції.

Флотилія із понад сорока суден, що належать різним країнам, вийшла з Тунісу в середині вересня. Метою місії було прорвати ізраїльську блокаду сектору Газа та доставити туди гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 29 червня Володимир Зеленський зустрічався з Гретою Тунберг у Києві з питань екологічних наслідків війни в Україні.