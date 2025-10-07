В Україні створили секретну мережу батарей для збереження електроенергії після російських атак — WSJ

Україна створила секретну мережу батарей для збереження електроенергії після російських атак. Фото: Сергій Коровайний для WSJ

Українські постачальники енергії запровадили нову схему боротьби з наслідками російських атак по енергетичній інфраструктурі країни.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Наголошується, що в країні з'явилися надсекретні об'єкти, на яких встановлені батареї, здатні підтримувати електроживлення під час бомбардувань.

«В Україні з'явилося кілька парків батарей, розташування яких тримається в секреті», — пише WSJ.

Секретність потрібна, щоб батареї не стали ціллю для російських ударів, додає газета.

З тієї ж причини не розкриваються деталі заходів захисту батарей, які включають у тому числі засоби ППО.

За інформацією видання, ці парки являють собою ряди білих акумуляторних блоків заввишки приблизно 2,5 метра. Самі батареї розроблені у США, зазначає газета. Загалом збудовано шість парків у Київській та Дніпропетровській областях.

Загальна потужність усіх парків – 200 мегават, повідомляє газета. Вони здатні забезпечувати електроенергією приблизно 600 тисяч будинків протягом двох годин. Батареї можуть стати альтернативним джерелом енергії, запобігти відключенню електрики та дати час інженерам на відновлення основного електропостачання. Акумулятори подають електрику, якщо інше джерело енергії (наприклад, електростанція) відключається, що допомагає уникнути віялових відключень електрики, зазначає WSJ.

Крім того, перевага акумуляторів полягає в їхній модульності, пише WSJ: у разі виходу одного блоку з ладу, його можна замінити, і це не вплине на роботу інших блоків.

Про старт програми створення об'єктів з батареями українська енергетична компанія ДТЕК оголошувала в липні, партнером виступила американська Fluence Energy. Проект був завершений у серпні, на нього було витрачено 140 млн доларів, пише WSJ.

Це вже не перший подібний проект в Україні: в 2021 році подібний парк було збудовано в Енергодарі Запорізької області, зазначає газета. Це місто захопила Росія, і, як розповів WSJ радник з питань накопичення енергії в компанії ДТЕК Вадим Уткін, за кілька годин до його взяття російськими військами він стер програмне забезпечення, яке необхідне для роботи акумуляторів, перетворивши їх на «дорогу цеглу».

Росія з першого року війни б'є по енергетичній інфраструктурі України. За словами ексміністра енергетики країни Ольги Буславець, внаслідок атак Україна втратила більше половини генеруючих потужностей через російські удари.

З наближенням цієї зими Росія активізувала удари по українській енергетиці.

«Якщо ми не матимемо жодних угод, якогось перемир'я, переговорів і так далі, то ці атаки з настанням холодів будуть більш цілеспрямованими, практичнішими, і, звичайно, нічого хорошого вони не принесуть», — сказала газеті Буславець.

Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували Полтаву та область ударними безпілотниками з півночі 7 жовтня. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та рухомий склад залізничної інфраструктури. Через пошкодження енергооб'єкта у місті частково зникло світло.