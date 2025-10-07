Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

В Україні створили секретну мережу батарей для збереження електроенергії після російських атак — WSJ

07 жовтня 2025, 10:59

В Україні створили секретну мережу батарей для збереження електроенергії після російських атак — WSJ

Україна створила секретну мережу батарей для збереження електроенергії після російських атак. Фото: Сергій Коровайний для WSJ Україна створила секретну мережу батарей для збереження електроенергії після російських атак. Фото: Сергій Коровайний для WSJ

Українські постачальники енергії запровадили нову схему боротьби з наслідками російських атак по енергетичній інфраструктурі країни.

Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

Наголошується, що в країні з'явилися надсекретні об'єкти, на яких встановлені батареї, здатні підтримувати електроживлення під час бомбардувань.

«В Україні з'явилося кілька парків батарей, розташування яких тримається в секреті», — пише WSJ.

Секретність потрібна, щоб батареї не стали ціллю для російських ударів, додає газета.

З тієї ж причини не розкриваються деталі заходів захисту батарей, які включають у тому числі засоби ППО.

За інформацією видання, ці парки являють собою ряди білих акумуляторних блоків заввишки приблизно 2,5 метра. Самі батареї розроблені у США, зазначає газета. Загалом збудовано шість парків у Київській та Дніпропетровській областях.

Загальна потужність усіх парків – 200 мегават, повідомляє газета. Вони здатні забезпечувати електроенергією приблизно 600 тисяч будинків протягом двох годин. Батареї можуть стати альтернативним джерелом енергії, запобігти відключенню електрики та дати час інженерам на відновлення основного електропостачання. Акумулятори подають електрику, якщо інше джерело енергії (наприклад, електростанція) відключається, що допомагає уникнути віялових відключень електрики, зазначає WSJ.

Крім того, перевага акумуляторів полягає в їхній модульності, пише WSJ: у разі виходу одного блоку з ладу, його можна замінити, і це не вплине на роботу інших блоків.

Про старт програми створення об'єктів з батареями українська енергетична компанія ДТЕК оголошувала в липні, партнером виступила американська Fluence Energy. Проект був завершений у серпні, на нього було витрачено 140 млн доларів, пише WSJ.

Це вже не перший подібний проект в Україні: в 2021 році подібний парк було збудовано в Енергодарі Запорізької області, зазначає газета. Це місто захопила Росія, і, як розповів WSJ радник з питань накопичення енергії в компанії ДТЕК Вадим Уткін, за кілька годин до його взяття російськими військами він стер програмне забезпечення, яке необхідне для роботи акумуляторів, перетворивши їх на «дорогу цеглу».

Росія з першого року війни б'є по енергетичній інфраструктурі України. За словами ексміністра енергетики країни Ольги Буславець, внаслідок атак Україна втратила більше половини генеруючих потужностей через російські удари.

З наближенням цієї зими Росія активізувала удари по українській енергетиці.

«Якщо ми не матимемо жодних угод, якогось перемир'я, переговорів і так далі, то ці атаки з настанням холодів будуть більш цілеспрямованими, практичнішими, і, звичайно, нічого хорошого вони не принесуть», — сказала газеті Буславець.

Раніше повідомлялося, що війська РФ атакували Полтаву та область ударними безпілотниками з півночі 7 жовтня. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та рухомий склад залізничної інфраструктури. Через пошкодження енергооб'єкта у місті частково зникло світло.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Україна Енергетика Збереження Батареї
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
17:17
ЗСУ завдали удару по АЗС окупантів у Великій Лепетисі
15:50
Окупований південь Запорізької області залишився без лікарів
14:31
Сили оборони вразили завод вибухівки у РФ
11:55
Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі
10:26
У Феодосії після атаки дрона спалахнув нафтоналивний термінал
10:10
Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
11:44
На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища
11:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
усі новини
11:51
На Донеччині офіцер відправив бійців крутити шаурму замість служби — ДБР
11:40
Пілоти SIGNUM показали результат нічної операції на Лиманському напрямку
11:29
У Бельгії створили для України дешеву ракету проти «шахедів» — ЗМІ
11:27
Армія РФ вдарила по Краматорській громаді: пошкоджений навчальний заклад
11:22
На Чернігівщині запровадили погодинні відключення у дві черги
10:59
В Україні створили секретну мережу батарей для збереження електроенергії після російських атак — WSJ
10:54
Росіяни атакували Покровськ: двоє людей загинули
10:54
ЗСУ взяли в полон 22-річного індійця, який воював за Росію
10:33
У Феодосії триває пожежа на нафтобазі після атаки дрона
10:20
ЗСУ відбивають атаки під Полтавкою та Оріховим: армія РФ просувається вздовж лісосмуг
10:19
Трамп висловився про можливе постачання ракет «Томагавк» Україні
09:49
Росія атакувала Україну 2 ракетами та 152 дронами Shahed
09:48
Росіяни атакували Полтавщину дронами: скасовуються потяги
09:36
П'ятеро людей постраждали за добу під час обстрілу Донецької області
09:29
Окупанти завдали 629 ударів по Запорізькій області: поранено 20-річну дівчину
08:58
Вночі війська РФ вдарили по двох навчальних закладах у Слов'янську
08:36
Армія РФ окупувала село на Дніпропетровщині та просунулась у кількох напрямках
22:56
Сили оборони України відбили штурм армії РФ у Часовому Яру: знищені бронетехніка та мотоцикли окупантів
22:18
Українська армія вдарила по російських системах ППО в окупованому Криму
21:30
ЗСУ дронами уразили рідкісну та дороговартісну російську станцію РЕБ «Житель» на Луганщині: кадри
усі новини
ВІДЕО
Скріншот: t.me/umftteam Пілоти SIGNUM показали результат нічної операції на Лиманському напрямку
07 жовтня, 11:40
Полонений 22-річний індієць Маджоті. ЗСУ взяли в полон 22-річного індійця, який воював за Росію
07 жовтня, 10:54
У Слов'янську заклади освіти були атаковані російськими військами у ніч проти 7 жовтня. Фото з місцевих пабліків Вночі війська РФ вдарили по двох навчальних закладах у Слов'янську
07 жовтня, 08:58
Удар по російській бронетехніці у Часовому Яру. Фото: кадр із відео Сили оборони України відбили штурм армії РФ у Часовому Яру: знищені бронетехніка та мотоцикли окупантів
06 жовтня, 22:56
Удар по станції РЕБ «Житель» на Луганщині. Фото: кадр із відео ЗСУ дронами уразили рідкісну та дороговартісну російську станцію РЕБ «Житель» на Луганщині: кадри
06 жовтня, 21:30
Російська бронетехніка під Костянтинівкою. Фото: кадр із відео Українські війська відбили штурм Костянтинівки: російська армія втратила важку бронетехніку
06 жовтня, 20:37

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір