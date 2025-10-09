Росія завдає ударів по залізниці, щоб обрізати сполучення з Чернігівською та Сумською областями – «УЗ»

Наслідки удару по залізниці на Чернігівщині. Фото: «Укрзалізниця»

Російські війська продовжують завдавати ударів по залізниці з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема з Чернігівською та Сумською областями. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.



За його словами, окупанти завдають ударів, щоб заблокувати основні маршрути, а також намагаються заблокувати резервні.



«Пасажири поїздів, які на шляху до Сум, Конотопу, Шостки та інших міст регіону, будуть довезені автобусними трансферами, на безпечній відстані від місць уражень», – зазначив Перцовський.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що російські ударні дрони атакують локомотиви «Укрзалізниці».