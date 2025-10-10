Через масований удар по Києву 12 осіб постраждали, частина міста залишилася без світла

Частина Києва залишилася без світла внаслідок масованого удару росіян по столиці, 12 людей постраждали. Фото: ДСНС

Війська РФ завдали масованого удару по Києву. Частина міста залишилася без світла. Про це повідомила міська влада та ДСНС.

Місто атакували безпілотники, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У кількох районах пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, повідомили у ДСНС України.

У Печерському районі уламки, що впали, викликали пожежу в багатоповерховому будинку: загорілися 6-7 поверхи. Внаслідок атаки постраждали 12 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях.

Частина Києва залишилася без електрики. За словами Кличка, без світла залишився весь лівий берег, є проблеми із водопостачанням.

В енергетичній компанії ДТЕК заявили, що у кількох районах Києва немає світла через «локальну аварію».

У Міненерго України повідомили, що в ніч проти 10 жовтня ЗС РФ завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.