Через масований удар по Києву 12 осіб постраждали, частина міста залишилася без світла

Війська РФ завдали масованого удару по Києву. Частина міста залишилася без світла. Про це повідомила міська влада та ДСНС.
Місто атакували безпілотники, повідомив мер Києва Віталій Кличко. У кількох районах пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, повідомили у ДСНС України.
У Печерському районі уламки, що впали, викликали пожежу в багатоповерховому будинку: загорілися 6-7 поверхи. Внаслідок атаки постраждали 12 осіб. Вісім із них перебувають у лікарнях.
Частина Києва залишилася без електрики. За словами Кличка, без світла залишився весь лівий берег, є проблеми із водопостачанням.
В енергетичній компанії ДТЕК заявили, що у кількох районах Києва немає світла через «локальну аварію».
У Міненерго України повідомили, що в ніч проти 10 жовтня ЗС РФ завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.
