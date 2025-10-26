Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Елітні частини РФ повертають до Приазов'я з Маріуполя
26 жовтня 2025, 09:13

Перекидання армії РФ на Запорізький напрямок. Скріншот

На тимчасово окупованій території України зафіксовано переміщення морської піхоти та кримських підрозділів російської армії (позначених символом у вигляді двох трикутників) із Донецької області на Запорізький напрямок.

Як повідомляє Telegram-канал «Андрющенко-Time». Після перебування в Маріуполі частина елітних російських частин знову повертається до району Приазов'я, як мінімум, тих, що раніше знаходилися в місті.

Незважаючи на колишні плани Кремля посилити північ Донецької області, друга половина тижня показала інше: колони цих підрозділів під охороною військової поліції рушили у бік Бердянська. Це може свідчити про перегрупування сил на півдні та зміну пріоритетів командування РФ.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зазначає, що тепер варто уважніше стежити не лише за ситуацією в окупованому Запоріжжі, а й за Херсонським напрямком. На тлі активних інформаційних вкидів росіян про «контроль островів» та «підготовку до форсування Дніпра» наголошується на необхідності ширше оцінювати можливі сценарії дій противника.

Нагадаємо, ЗСУ спростували фейки про захоплення Вербового та Березового на Дніпропетровщині.

