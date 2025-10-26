Элитные части РФ возвращают в Приазовье из Мариуполя

Переброска армии РФ на Запорожское направление. Скриншот

На временно оккупированной территории Украины зафиксировано перемещение морской пехоты и крымских подразделений российской армии (помеченных символом в виде двух треугольников) из Донецкой области на Запорожское направление.



Как сообщает Telegram-канал «Андрющенко-Time». После пребывания в Мариуполе часть элитных российских частей вновь возвращается в район Приазовья — как минимум тех, что ранее находились в городе.



Несмотря на прежние планы Кремля усилить север Донецкой области, вторая половина недели показала иное: колонны этих подразделений, под охраной военной полиции, двинулись в сторону Бердянска. Это может свидетельствовать о перегруппировке сил на юге и изменении приоритетов командования РФ.



Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отмечает, что теперь стоит внимательнее следить не только за ситуацией в оккупированном Запорожье, но и за Херсонским направлением. На фоне активных информационных вбросов россиян о «контроле островов» и «подготовке к форсированию Днепра» подчеркивается необходимость шире оценивать возможные сценарии действий противника.

Напомним, ВСУ опровергли фейки о захвате Вербового и Березового в Днепропетровской области.