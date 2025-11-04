У РФ закрито шість аеропортів і горить електропідстанція

У РФ закрилися шість аеропортів Скріншот

У Росії тимчасово призупинено роботу шести аеропортів. Як повідомили в Росавіації, обмежені вильоти та прильоти в Уфі, Казані та Нижньокамську. Аналогічні заходи також діють у Нижньому Новгороді, Самарі та Тамбові.

Наголошується, що причиною обмежень на вильоти стала підвищена загроза атак безпілотників на російські регіони. У ніч на 4 листопада губернатор Воронезької області повідомив про знищення не менше семи дронів.



Голова Волгоградської області заявив про спалах на електропідстанції «Фроловська» після атаки БПЛА. Цей енергетичний вузол має ключове значення для електропостачання регіону та передачі потужності від Волзької ГЕС до інших областей Росії.

Нагадаємо, вночі 2 листопада 12 ударних БПЛА атакували морський порт міста Туапсе Краснодарського краю РФ. Знищено плавзасоби, обладнання та транспортний трубопровід.