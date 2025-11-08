Двоє мешканців загинули та троє постраждали за добу на Донеччині

У Донецькій області минулої доби, 7 листопада, загинули двоє мешканців. Крім того, троє людей постраждали. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 7 листопада росіяни вбили 2 жителів Донецької області: у Добропіллі та Костянтинівці», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 3 особи отримали поранення.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3727 осіб, постраждали — 8432 мирних мешканців. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що за 6 листопада росіяни поранили трьох мешканців Донецької області.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

