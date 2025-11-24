РФ перекидає Ту-22М3 на «Оленью»: можливий новий ракетний удар

Збитий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Росія перекидає щонайменше дев’ять стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 на аеродром «Оленья». Про це повідомляють військові Telegram-канали, зазначаючи, що така активність може свідчити про підготовку ракетного удару по Україні.



За даними джерел, найближчими днями можливий новий комбінований удар із застосуванням ракет та ударних безпілотників по енергетичній і газовій інфраструктурі України.



Нагадаємо, 19 листопада 2025 року Росія вже здійснила комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України, використавши ударні, імітаційні та розвідувальні БПЛА, а також крилаті й балістичні ракети.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»