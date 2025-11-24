Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия перебрасывает Ту-22М3 на «Оленью»: возможен новый удар
24 ноября 2025, 15:25

Россия перебрасывает Ту-22М3 на «Оленью»: возможен новый удар

Сбитый стратегический бомбардировщик Ту-22М3 Сбитый стратегический бомбардировщик Ту-22М3

Россия перебрасывает как минимум девять стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродром «Оленья». Об этом сообщают военные Telegram-каналы, отмечая, что такая активность может свидетельствовать о подготовке ракетного удара по Украине.

По данным источников, в ближайшие дни возможен новый комбинированный удар с применением ракет и ударных беспилотников по энергетической и газовой инфраструктуре Украины.

Напомним, 19 ноября 2025 года Россия уже нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры, задействовав ударные, имитационные и разведывательные БПЛА, а также крылатые и баллистические ракеты.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Рф
Другое
Ракетный удар ТУ-22М3 авиабаза Оленья

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
22:25
Почти вся оккупированная Донетчина обесточена
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
02:37
Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Из Монаховского карьера уходит вода: затопленные автобусы всплыли на поверхность
13:53
Насосы остановились: в оккупированном Донецке воды нет даже по графику
10:44
Точечные удары по инфраструктуре оккупированного Донбасса: захватчики подтвердили масштаб урона
07:12
Массовый блэкаут в оккупированной Донецкой области: подстанция в Макеевке выведена из строя
12:35
Удар по логистике РФ: детонировали объекты топлива на ВОТ Донецкой области и склад БпЛА
17:44
ВСУ поразили радиолокационную станцию, военный эшелон и личный состав россиян в оккупации
15:50
Силы обороны вышли из Нововасильевского в Запорожской области
13:42
Работники захваченного Бердянского порта третий месяц не получают зарплату
20:10
ЗАЭС снова оказалась под угрозой блэкаута
13:37
Оккупанты начали массовые квартирные рейды в Херсонской области
все новости
15:25
Россия перебрасывает Ту-22М3 на «Оленью»: возможен новый удар
15:12
Под огнем и в потемках: жители Гуляйполя выбираются благодаря спасателям
14:56
Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: поврежден фасад дома
14:34
В Херсоне россияне убили доцента ХНТУ Марину Губу
14:25
Forbes Ukraine раскрыл детали численности населения Украины
13:34
В Чернигове «Шахед» упал на частное предприятие: есть раненые
13:33
Румыния дважды поднимала F-16 из-за ночной атаки РФ по югу Одесской области
13:15
Военные ССО провели успешный налет на Покровском направлении: двое оккупантов погибли
13:00
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
12:46
Бои за каждый метр: под Покровском более 60 вражеских штурмов в сутки
11:54
Два года без суда: Неля Штепа «не может передвигаться без помощи»
11:29
РФ за сутки обстреляла населенные пункты Донетчины 19 раз: в ОВА показали последствия
11:14
Оккупанты атаковали энергетические объекты в четырех областях, среди них — Донетчина
11:10
От НАТО до выборов: что разделило США и Европу в мирных предложениях по Украине
10:27
Армия РФ атаковала частный сектор Краматорска: повреждены дома
10:13
Удар БПЛА по агроферме погубил десятки животных в Чугуевском районе
09:41
Шесть человек пострадали за сутки в Донецкой области
09:33
Ночной удар БпЛА по Харькову: есть погибшие, среди пострадавших — дети
09:29
Силы ПВО сбили за ночь 125 дронов
09:06
Российские обстрелы убили мирных жителей на Днепропетровщине
08:14
На Славянск вчера было сброшено три авиабомбы
17:56
Славянск и Краматорск под обстрелом: ранены мирные жители, среди них дети
17:20
Бойцы 79-й бригады остановили прорыв врага на мотоциклах под Мирноградом
16:40
7-й корпус ДШВ уничтожил российский танк в Покровске
15:37
WP: США предлагают Украине построить «стену безопасности» в обмен на мирные договоренности
14:44
Запрет на выселение ВПО из временного жилья: депутаты предлагают новые гарантии
13:47
Томагавки вместо войск: что стоит за американским планом по Украине
13:16
В Краматорске устраняют последствия вчерашних ударов
12:14
Россияне казнили пять военнопленных ВСУ под Котлино
11:15
Три юноши погибли в Краматорске при российском обстреле
все новости
ВИДЕО
Эвакуация из Гуляйполя. Скриншот Под огнем и в потемках: жители Гуляйполя выбираются благодаря спасателям
24 ноября, 15:12
ВСУ провели налет на позиции россиян. Фото: скриншот Военные ССО провели успешный налет на Покровском направлении: двое оккупантов погибли
24 ноября, 13:15
Бойцы 79-й бригады остановили прорыв врага на мотоциклах под Мирноградом Бойцы 79-й бригады остановили прорыв врага на мотоциклах под Мирноградом
23 ноября, 17:20
7-й корпус ДШВ уничтожил российский танк в Покровске 7-й корпус ДШВ уничтожил российский танк в Покровске
23 ноября, 16:40
Атака дронов на Шатурскую ГРЭС. Скриншот Пожар на Шатурской ГРЭС после атаки дронов в Подмосковье
23 ноября, 10:42
От удара дрона загорелась девятиэтажка в Днепре. Фото: Днепропетровская ОВА Пострадали дети: последствия ночного удара по Днепропетровской области
23 ноября, 09:50

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор