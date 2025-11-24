Россия перебрасывает Ту-22М3 на «Оленью»: возможен новый удар

Сбитый стратегический бомбардировщик Ту-22М3

Россия перебрасывает как минимум девять стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродром «Оленья». Об этом сообщают военные Telegram-каналы, отмечая, что такая активность может свидетельствовать о подготовке ракетного удара по Украине.



По данным источников, в ближайшие дни возможен новый комбинированный удар с применением ракет и ударных беспилотников по энергетической и газовой инфраструктуре Украины.



Напомним, 19 ноября 2025 года Россия уже нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры, задействовав ударные, имитационные и разведывательные БПЛА, а также крылатые и баллистические ракеты.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»