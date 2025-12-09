Зеленський звільнив начальника Авдіївської МВА Віталія Барабаша. Фото: Фейсбук Барабаша

Президент України Володимир Зеленський звільнив Віталія Барабаша з посади начальника Авдіївської міської військової адміністрації, який очолював громаду з 2020 року. Відповідне розпорядження було опубліковано на офіційному сайті Офісу президента.



«Звільнити Барабаша Віталія Степановича з посади начальника Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області», — йдеться у документі.



Довідка



Віталій Барабаш родом з с. Новоселівка-Перша Ясинуватського району Донецької області. Здобув вищу освіту в Донецькому національному університеті економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за спеціальністю «Харчові та переробні виробництва». У 1996-1997 роках проходив військову службу.



Влітку 2020 року Віталія Барабаша було призначено головою Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області. 30 березня 2022 року його було призначено начальником новоствореної Авдіївської міської військової адміністрації.



Нагадаємо, журналістка «Новин Донбасу» взяла інтерв'ю у Віталія Барабаша, коли ще Авдіївка перебувала під контролем українських військ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»