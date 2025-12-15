Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Агентку РФ з Краматорська засудили до 15 років за держзраду
15 грудня 2025, 16:16

Агентку РФ з Краматорська засудили до 15 років за держзраду

Агентку РФ з Краматорська засудили до 15 років за держзраду

Суд визнав жительку Краматорська винною у державній зраді та призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За матеріалами публічного обвинувачення, жінку засуджено за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Слідство встановило, що вона свідомо співпрацювала з представниками держави-агресора та передавала їм розвідувальну інформацію.

Як з’ясували правоохоронці, у травні 2023 року засуджена під час онлайн-спілкування з мешканцем Донецька дізналася, що серед його знайомих є військовослужбовець ЗС РФ. Після цього вона добровільно погодилася допомагати ворогу та почала збір даних, які могли бути використані проти України.

Протягом семи місяців жінка обходила місто, спілкувалася з місцевими жителями та фіксувала чутливу інформацію.

Загалом вона передала понад 30 локацій, що стосувалися розміщення підрозділів і боєприпасів ЗСУ, маршрутів пересування військової техніки, руху залізничних поїздів із військовими вантажами, роботи реактивних систем залпового вогню, а також наслідків ворожих обстрілів, навчань на полігонах і місць проведення штабних нарад.

Розвіддані агентка передавала у вигляді текстових повідомлень та скриншотів електронних карт із нанесеними координатами.

У травні 2025 року жінку викрили правоохоронні органи. За клопотанням прокуратури до винесення вироку вона перебувала під вартою.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Краматорськ
Інше
Держзрада передача даних
Організації
Донецька обласна прокуратура

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
21:59
Пушилін заявив, що «запустять електрички» між окупованими Донецьком, Маріуполем та Макіївкою
17:17
На ТОТ з 1 січня спливає строк заміни автономерів і документів
14:56
DeepState: за майже чотири роки повномасштабної війни РФ окупувала 23% Донецької області
10:25
У захопленому Сіверськодонецьку досі немає опалення
17:46
БПЛА пошкодив фасад та вікна будинку у Будьонівському районі Донецька
14:03
ЗСУ вдарили по Афіпському НПЗ та нафтобазі під Волгоградом — Генштаб
08:53
Вибуховою хвилею вибило вікна: наслідки нічної атаки дронів у Донецьку
13:18
У захопленому Маріуполі окупанти визнали «безхазяйними» ще 260 квартир
15:49
ГУР в анексованому Криму знищило літак Ан-26 та дві РЛС
15:47
У РФ загрожують блокуванням Google: ризик ізоляції для українців в окупації Донбасу
15:01
Суд у Слов'янську розгляне справу про тортури у горлівській колонії
14:51
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: їх було чутно у кількох районах міста
08:58
В окупованій Євпаторії посилили перевірки на блокпостах
17:14
На окупованих територіях Донбасу працює менше 20 шахт
17:05
На окупованій Донеччині до 22 років колонії засудили сержанта «Азова»: його обвинувачують у «розстрілі» жителя Маріуполя
15:47
Львова-Бєлова приїхала на окуповану Донеччину та заявила, що «в Росії немає насильно депортованих дітей і майже немає сиріт на Донбасі»
15:35
У Донецьку та на ТОТ Херсонщини перестав працювати додаток банку «ПСБ»
09:40
«МВС» затримало тимчасового голову окупаційної адміністрації Сніжного: його підозрюють у масштабній корупції
16:28
Жителі окупованого Донецька скаржаться на відсутність тепла в квартирах
15:59
Річка Лугань перетворилася на токсичний колектор
12:52
Сальдо запропонував Білорусі частину Херсонського узбережжя під «курорти»
12:25
Пушилін переніс головну ялинку Донецька на «після перемоги»
11:33
На ТОТ Запорізької області окупанти міняють книжки на російські розмальовки
17:25
Жителі захопленого Маріуполя залишилися без житла, вони звернулися до Путіна
15:34
ЗСУ вдарили по низці об'єктів росіян на окупованих територіях Донбасу
14:54
MAX впав по всій Росії: нав'язаний сервіс ускладнив життя українцям в окупації
14:07
В угрупованні «ЛНР» українця засудили до 20 років ув'язнення
13:53
Окупанти три місяці не виплачують зарплати в коледжі Нової Каховки
11:32
Били, катували, підірвали в машині: Четверо військових РФ засуджено за вбивство американця Рассела Бентлі у Донецьку
16:48
ЗСУ вразили Алчевський металургійний комбінат
усі новини
22:53
ЗСУ знищили колону техніки російської армії під Покровськом
22:24
Українські дрони вдарили по складах з «шахедами» та боєприпасами в окупованому Донецьку
21:59
Пушилін заявив, що «запустять електрички» між окупованими Донецьком, Маріуполем та Макіївкою
21:29
Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Макіївку: у містах пролунали вибухи
20:57
Українські війська блокують просування російської армії у центрі Покровська – ЗСУ
20:37
ЗСУ ліквідували колишнього «міністра ДНР» під Покровськом
19:37
У Покровсько-Мирноградській агломерації українська армія отримала підкріплення – ЗСУ
18:54
«Руїни, ями, підвали та переправи»: у ЗСУ показали, як знищують російських окупантів у Сіверську
18:14
Удар по підводному човну РФ у Новоросійську: пошкоджено корму
18:08
Краматорськ – повністю без світла
17:47
Над Одесою «Шахед» збили з літака Як-52
17:41
Україна вперше в історії підводними дронами підірвала російський підводний човен
17:17
На ТОТ з 1 січня спливає строк заміни автономерів і документів
17:16
ЗСУ уразили газопереробний завод у Росії: виникла масштабна пожежа
16:24
Переговори в Берліні: Україна не ухвалила план США щодо демілітаризації Донбасу — Politico
16:16
Агентку РФ з Краматорська засудили до 15 років за держзраду
15:46
Екіпаж «Білий янгол» вивіз понад 700 мешканців Краматорського району за осінь
15:16
Під час обстрілу Костянтинівки поранено одну людину
14:56
DeepState: за майже чотири роки повномасштабної війни РФ окупувала 23% Донецької області
14:48
У Покровську противник намагається розширити контроль на захід
14:27
СБУ зірвала замах на спеціаліста оборонного заводу у Запоріжжі
14:25
В окупованому Маріуполі підрядники з РФ планують звести чотири ЖК на місці зруйнованих будинків
13:46
Повітряні тривоги в Україні стануть коротшими
13:33
HIMARS знищив прихований майданчик російських дронів у Запорізькій області
13:20
Польський президент: територіальні питання України обговорюють лише США, Київ та Москва
12:48
На кордоні з Румунією мотоцикліст намагався прорватися через КПП
12:40
Російські безпілотники атакували вокзал у П'ятихатках: є руйнування, жертв немає
12:15
Через удар РФ по енергетиці знеструмлені споживачі на Донеччині
11:55
РФ готує масований удар: Ту-95 перекидають на аеродром Енгельс
11:46
Bild дізналася деталі берлінських переговорів Києва та Вашингтона
усі новини
ВІДЕО
Знищена колона російської техніки під Покровськом. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили колону техніки російської армії під Покровськом
15 грудня, 22:53
Удар по складу з «шахедами» в окупованому Донецьку. Фото: кадр із відео Українські дрони вдарили по складах з «шахедами» та боєприпасами в окупованому Донецьку
15 грудня, 22:24
Атака на окупований Донецьк. Фото: кадр із відео Безпілотники атакували окуповані Донецьк та Макіївку: у містах пролунали вибухи
15 грудня, 21:29
Російські окупанти у Сіверську. Фото: кадр із відео «Руїни, ями, підвали та переправи»: у ЗСУ показали, як знищують російських окупантів у Сіверську
15 грудня, 18:54
Момент вибуху на місці, де розташовувався підводний човен. Удар по підводному човну РФ у Новоросійську: пошкоджено корму
15 грудня, 18:14
Момент ураження БПЛА. Над Одесою «Шахед» збили з літака Як-52
15 грудня, 17:47

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір