Агентку РФ з Краматорська засудили до 15 років за держзраду

Суд визнав жительку Краматорська винною у державній зраді та призначив їй 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.



За матеріалами публічного обвинувачення, жінку засуджено за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Слідство встановило, що вона свідомо співпрацювала з представниками держави-агресора та передавала їм розвідувальну інформацію.



Як з’ясували правоохоронці, у травні 2023 року засуджена під час онлайн-спілкування з мешканцем Донецька дізналася, що серед його знайомих є військовослужбовець ЗС РФ. Після цього вона добровільно погодилася допомагати ворогу та почала збір даних, які могли бути використані проти України.



Протягом семи місяців жінка обходила місто, спілкувалася з місцевими жителями та фіксувала чутливу інформацію.



Загалом вона передала понад 30 локацій, що стосувалися розміщення підрозділів і боєприпасів ЗСУ, маршрутів пересування військової техніки, руху залізничних поїздів із військовими вантажами, роботи реактивних систем залпового вогню, а також наслідків ворожих обстрілів, навчань на полігонах і місць проведення штабних нарад.



Розвіддані агентка передавала у вигляді текстових повідомлень та скриншотів електронних карт із нанесеними координатами.



У травні 2025 року жінку викрили правоохоронні органи. За клопотанням прокуратури до винесення вироку вона перебувала під вартою.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»