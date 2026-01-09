Половина будинків Києва залишилася без тепла через ракетні удари — Кличко

Поліція на місці удару по житловому будинку у Києві.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через пошкодження критичної інфраструктури столиці під час масованої атаки російських сил половина багатоквартирних будинків міста — майже 6 тисяч — залишилася без теплопостачання. Також у місті спостерігаються перебої з водопостачанням.



Комунальні служби забезпечили теплом соціальні заклади, зокрема лікарні та пологові будинки, за допомогою мобільних котелень. Спільно з енергетиками вони працюють над якнайшвидшим відновленням електро- та теплопостачання у житлові будинки киян.



«Ми робимо все можливе, щоб повернути тепло і світло максимально швидко. Проте минулої ночі комбінована атака на Київ стала найболючішою для об’єктів критичної інфраструктури столиці», — наголосив мер.



Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації, а погодні умови, за прогнозами, найближчими днями будуть складними.



Кличко також звернувся до мешканців столиці: якщо є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробіть це.