На Далекому Сході суд ухвалив вирок чоловікові, звинуваченому в «держзраді» на користь України

У Приморському краї Російської Федерації суд засудив мешканця Владивостока до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді. Про це повідомляють росЗМІ.

За версією російської сторони, чоловік передав українській розвідці координати 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.



Слідство стверджує, що з 10 лютого 2024 року він збирав інформацію про місце дислокації, озброєння та склад підрозділу, а 23 лютого нібито передав ці дані Україні через месенджер.



Російські спецслужби заявили, що виявили чоловіка та затримали його, опублікувавши також оперативне відео арешту.

