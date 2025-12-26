РФ атакувала Донеччину: один загиблий і троє поранених

Наслідки обстрілу військовими РФ.

За минулу добу, 25 грудня, російські війська вбили одного мирного жителя Донецької області. Людина загинула в Костянтинівці. Ще троє цивільних дістали поранення внаслідок обстрілів. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За даними ОВА, двоє поранених — мешканці Костянтинівки, ще одна людина постраждала в Дружківці.



Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині, за офіційною інформацією місцевої влади, загинули 3 776 осіб, ще 8 627 цивільних дістали поранення. Ці цифри наведені без урахування Маріуполя та Волновахи, де наразі неможливо встановити точну кількість жертв.







Нагадаємо, 25 грудня російські окупаційні війська завдали удару по Дружківці. Внаслідок атаки поранення дістала одна людина.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»