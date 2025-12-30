У Костянтинівці показали, як збивають ворожі FPV-дрони

У Костянтинівці на Донеччині поліцейські продемонстрували добірку знищення ворожих FPV-дронів у повітрі. Відповідне відео оприлюднили на офіційному Telegram-каналі зведеної бригади «Хижак», яка діє при Департаменті патрульної поліції.



На кадрах видно роботу вогневих груп бригади, які ефективно знищують не лише FPV-дрони, а й безпілотники літакового типу, так звані «крила». У підрозділі зазначають, що бойова робота триває без перерв — навіть у різдвяні та новорічні свята.



Загроза з боку безпілотників залишається надзвичайно високою. Лише за минулу добу, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська застосували проти позицій Сил оборони України 5287 дронів-камікадзе.

