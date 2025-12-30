У Костянтинівці внаслідок обстрілу армії РФ загинула одна людина

Російські окупанти у вівторок, 30 грудня, знову завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Загинув один цивільний. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни атакували місто за допомогою ствольної артилерії.



«Цей напад забрав життя цивільної особи. Отримані поранення виявилися несумісними з життям — людина загинула на місці», — зазначив він.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 29 грудня, загинула одна людина, також є постраждалі.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»