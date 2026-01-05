Відповідає за мобілізацію жителів: суд виніс вирок «першому заступнику» окупаційного «мера» Харцизька

«Перший заступник» окупаційного «мера» Харцизька Олег Подустов. Фото: окупаційна адміністрація Харцизька

Суд виніс вирок одному з керівників окупаційної адміністрації міста Харцизьк за обвинуваченням у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Житель Харцизька, маючи проросійські погляди, отримав посаду так званого «першого заступника» окупаційного «мера» міста. Йдеться про Олега Подустова.



Він організовує роботу фейкового відомства, зокрема «відділу мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами», «сектору з цивільної оборони та надзвичайних ситуацій» та інших псевдоструктур. Контролює розподіл землі та захопленого майна. Крім того, проводить щотижневі наради та приймає рішення на користь загарбників.



У листопаді 2022 року з його ініціативи відбувся так званий пропагандистський форум для «державних службовців ДНР».



Подустова заочно засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та органах державної влади на 15 років та з конфіскацією майна. Зараз він перебуває у розшуку.

Нагадаємо, що в грудні агентку РФ з міста Краматорськ на Донеччині засудили до 15 років за шпигунство.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко