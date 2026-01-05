Отвечает за мобилизацию жителей: суд вынес приговор «первому заместителю» оккупационного «мэра» Харцызска

«Первый заместитель» оккупационного «мэра» Харцызска Олег Подустов. Фото: оккупационная администрация Харцызска

Суд вынес приговор одному из руководителей оккупационной администрации города Харцызск по обвинению в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Житель Харцызска, имея пророссийские взгляды, получил должность так называемого «первого заместителя» оккупационного «мэра» города. Речь идет об Олеге Подустове.



Он организовывает работу фейкового ведомства, в частности «отдела мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами», «сектора по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» и других псевдоструктур. Контролирует распределение земли и захваченного имущества. Кроме того, проводит еженедельные совещания и принимает решения в интересах захватчиков.



В ноябре 2022 года по его инициативе состоялся так называемый пропагандистский форум для «государственных служащих ДНР».



Подустова заочно приговорили к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и органах государственной власти на 15 лет и с конфискацией имущества. В настоящее время он находится в розыске.

Напомним, что в декабре агента РФ из города Краматорск на Донетчине приговорили к 15 годам за шпионаж.

