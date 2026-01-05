Рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов на Донеччині. Що потрібно знати жителям

Ілюстрація. Фото: Донецька ОВА

6 січня очікується ускладнення погодних умов у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



На території регіону очікується ожеледиця, зокрема на дорогах. Оголошений перший рівень небезпеки – «жовтий».



«Пішоходам радимо рухатися обережно, не робити різких рухів, тримати руки вільними для рівноваги та віддавати перевагу взуттю з неслизькою підошвою. Водіям слід зменшити швидкість, збільшити дистанцію між транспортними засобами, бути уважними при маневруванні, враховувати зміну дорожньої обстановки. Пильність та обережність усіх учасників руху допоможуть зменшити ризик травм та ДТП у складних погодних умовах», – заявили рятувальники.

Нагадаємо, що у місті Часів Яр на Донеччині російські війська намагаються накопичувати піхоту під прикриттям снігу.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко