У Херсоні чоловік загинув через вибух знайденого предмета

Вигляд з вікна у Херсоні після чергового обстрілу ЗС РФ.

У Корабельному районі Херсона внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинув місцевий житель. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.



За його словами, 73-річний чоловік виявив на вулиці невідомий предмет і заніс його до помешкання. Уже всередині будинку стався вибух, унаслідок якого херсонець отримав смертельні поранення.



«Мої співчуття рідним і близьким загиблого», — написав Прокудін.



Очільник ОВА вкотре наголосив на необхідності суворо дотримуватися правил мінної безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів категорично заборонено торкатися їх або переносити. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про знахідку рятувальникам чи працівникам поліції.

Раніше повідомлялося, що вранці 7 січня російські війська завдали артилерійського удару по центральній частині Херсона. Внаслідок обстрілу загинув мирний житель.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»