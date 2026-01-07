У Херсоні чоловік загинув через вибух знайденого предмета

У Корабельному районі Херсона внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинув місцевий житель. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму Telegram-каналі.
За його словами, 73-річний чоловік виявив на вулиці невідомий предмет і заніс його до помешкання. Уже всередині будинку стався вибух, унаслідок якого херсонець отримав смертельні поранення.
«Мої співчуття рідним і близьким загиблого», — написав Прокудін.
Очільник ОВА вкотре наголосив на необхідності суворо дотримуватися правил мінної безпеки. У разі виявлення підозрілих предметів категорично заборонено торкатися їх або переносити. Необхідно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про знахідку рятувальникам чи працівникам поліції.
Раніше повідомлялося, що вранці 7 січня російські війська завдали артилерійського удару по центральній частині Херсона. Внаслідок обстрілу загинув мирний житель.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
