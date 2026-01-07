США оприлюднили відео захоплення танкера «тіньового флоту» РФ

Затримання танкера «тіньового флоту».

Південне командування Збройних сил США опублікувало відеокадри абордажу нафтового танкера «тіньового флоту». Відео опублікували в соціальній мережі Х.



Крім того, стало відомо, що також був затриманий танкер Sophia, який діяв у міжнародних водах і, за даними американської сторони, був залучений до незаконної діяльності в Карибському морі.



Кадри захоплення судна, яке пов’язують із так званим «тіньовим флотом» Росії, опублікувала також секретарка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем. Операцію провели американські військові в Атлантичному океані.

Терміново! US Southern Command заявило про затримання ще одного танкера



Раніше американські ЗМІ повідомляли, що Росія направила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу танкера Marinera (раніше — Bella 1). Російські кораблі перебували неподалік району, де США проводили операцію із захоплення судна.

Глава Пентагону Піт Гегсет підтвердив затримання танкера, наголосивши, що морська блокада санкційної венесуельської нафти залишається чинною в будь-якій точці світу. За його словами, США й надалі діятимуть проти суден, залучених у схемах обходу санкцій.



Раніше агентство Reuters повідомляло, що Володимир Путін відправив на допомогу переслідуваному танкеру підводний човен і військові кораблі, які були присутні під час операції американських військових.

Нагадаємо, раніше США захопили танкер із венесуельською нафтою, який ходив під російським прапором.

