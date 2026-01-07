Росія ракетами та «шахедами» вдарила по портах Одеської області: дві людини загинули, ще вісім – поранені

Наслідки удару по порту в Одеській області. Фото: Одеська ОВА

7 січня російські окупанти вдарили по двох портах в Одеській області. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



Пошкоджені об'єкти портів, адміністративні будівлі та контейнери з олією. Йде ліквідація наслідків. Порти продовжують роботу.



Внаслідок ударів одна людина загинула, ще п'ять – отримали поранення.



Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що ЗС РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по портах регіону.



За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни атакували Одеську область групами дронів-камікадзе «Шахед» та швидкісними цілями – ймовірно, балістичними ракетами.



Оновлено. Кіпер повідомив, що кількість загиблих зросла до двох людей, поранених – до восьми.

