РФ вдарила по об`єкту критичної інфраструктури Краматорська: без газу понад 200 абонентів

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Донецькоблгаз

У Краматорську на Донеччині російські окупанти вночі 6 січня скинули авіаційну бомбу ФАБ-500 на об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки в прилеглому районі, понад 200 абонентів без газу. Про це повідомили у пресслужбі «Донецькоблгазу».



«Газовики локалізували витік газу. Через руйнування обладнання котельні в одному з районів міста було перекрито газопостачання як на котельню, так і на будинки державного сектору. Це означає, що подача тепла мешканцям цього району неможлива», — йдеться у повідомленні.







За попередньою інформацією без газопостачання 238 абонентів багатоквартирних будинків.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»