РФ вдарила по об`єкту критичної інфраструктури Краматорська: без газу понад 200 абонентів

У Краматорську на Донеччині російські окупанти вночі 6 січня скинули авіаційну бомбу ФАБ-500 на об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки в прилеглому районі, понад 200 абонентів без газу. Про це повідомили у пресслужбі «Донецькоблгазу».
«Газовики локалізували витік газу. Через руйнування обладнання котельні в одному з районів міста було перекрито газопостачання як на котельню, так і на будинки державного сектору. Це означає, що подача тепла мешканцям цього району неможлива», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією без газопостачання 238 абонентів багатоквартирних будинків.
Раніше ми писали, що 6 січня російська армія завдала авіаційного удару по Краматорській громаді Донецької області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях