Російський дрон вдарив по Костянтинівці: поранена одна людина

6 січня об 11:55 російські війська FPV-дроном завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, внаслідок атаки поранення отримала одна людина.



«Пошкодження відсутні», – сказав Горбунов.

Нагадаємо, що 5 січня російська авіація вдарила по місту Добропілля на Донеччині, внаслідок чого загинула жінка, тіло якої рятувальники дістали з-під завалів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко