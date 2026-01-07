У Гуляйполі затримали «глухонімого» російського військового

У фронтовому Гуляйполі правоохоронці затримали чоловіка, який намагався видати себе за «глухонімого» мирного мешканця. Поліцейські несли службу неподалік зони бойових дій і звернули увагу на підозрілого чоловіка в цивільному одязі, чия поведінка викликала сумніви.



Як повідомляє «Запоріжжя | Оперативно», під час перевірки з’ясувалося, що затриманий — російський військовослужбовець. За попередньою інформацією, він втік зі своїх позицій та намагався непомітно пройти у напрямку Запоріжжя, розраховуючи уникнути перевірок, зображуючи людину з інвалідністю.

Після затримання чоловіка передали контррозвідці. Нині із так званим «глухонімим» працюють відповідні служби, встановлюються всі обставини його появи у фронтовому районі та можливі завдання, які він міг виконувати.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»