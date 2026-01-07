Українська армія знищила російські пункти управління БПЛА під Добропіллям

Удар по російському пункту управління БПЛА під Добропіллям. Фото: кадр із відео

Прикордонники-аеророзвідники підрозділу «Фенікс» знищили два пункти управління БПЛА російських військ на Добропільському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.



За даними ДПСУ, українські бійці також тримають під постійним вогневим контролем логістичні шляхи, позиції та живу силу окупантів.

Нагадаємо, що українські десантники знищили колону техніки російської армії під містом Покровськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко