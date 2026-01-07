ЗСУ атакувала склад матеріально-технічних засобів на окупованій Донеччині

Українські військовослужбовці вразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20 мотострілецької дивізії російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
«Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний та військово-економічний потенціали російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України», — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що на Донеччині завдано ударів по пунктах управління безпілотних літальних апаратів у районі Покровська.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях