Губернатор Бєлгородської області попередив про можливу евакуацію через енергетичну кризу

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що жителям регіону слід заздалегідь бути готовими до можливого переїзду в разі погіршення ситуації з енергопостачанням. Йдеться про сценарій, за якого область може повністю залишитися без електроенергії та тепла, повідомляє ASTRA.



За словами глави регіону, відновити подачу електрики виключно шляхом резервних джерел генерації неможливо — ні для житлових будинків, ні для промислових об'єктів. Саме тому влада закликає населення заздалегідь продумати план дій на випадок надзвичайної ситуації.



При цьому Гладков підкреслив, що про термінову евакуацію не йдеться. Він зазначив, що влада не закликає мешканців негайно залишати свої будинки, проте рекомендує розуміти можливу послідовність кроків в умовах кризи.

«У жодному разі не кажу про те, що зараз потрібно кинути все і їхати. Категорично ні. Але в разі складної, надзвичайної ситуації — коли може не бути тепла й електроенергії — потрібно розуміти, як діяти. Якщо є можливість, варто тимчасово переїхати, вивезти дітей до родичів туди, де є тепло і світло», — пояснив губернатор.

Раніше, після атак 8–9 січня, сотні тисяч жителів Бєлгородської області залишилися без електрики та теплопостачання. Напередодні Гладков визнав, що втрати енергетичних потужностей у регіоні мають «практично катастрофічний» характер.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»