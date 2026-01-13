Сьогодні Рада розгляне звільнення голови СБУ

Ілюстративне фото

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки з другої спроби підтримав подання президента щодо звільнення голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 12 членів комітету, один депутат — Федір Вениславський — утримався, проти виступили п'ятеро: Роман Костенко, Соломія Бобровська, Андрій Івченко, Сергій Рахманін та Ірина Фріз.



Таким чином, на даний момент президентське уявлення про зняття Малюка з посади отримало підтримку профільного комітету. Примітно, що ще на день раніше розклад голосів був протилежним: тоді 7 депутатів виступили проти, а 6 — підтримали рішення.



Як повідомив Желєзняк, вже сьогодні питання відставки голови СБУ буде винесене на голосування у сесійній залі парламенту. За його словами, необхідна кількість голосів, ймовірно, вже зібрана, і рішення може підтримати більшість «226+».



Призначення нового постійного керівника Служби безпеки України найближчим часом не планується. Влада наполягає, що ситуація у відомстві залишається керованою, тоді як опозиція вимагала заслухати доповідь Малюка перед ухваленням остаточного рішення.



За словами Железняка, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив, що кандидатура нового голови СБУ поки не вноситиметься на розгляд парламенту.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що начальник Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України Євген Хмара тимчасово очолить відомство після відставки Василя Малюка.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»