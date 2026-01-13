Бійці 92-ї ОШБр захопили російський танк Т-80 під час бою

Російський танк Т-80 на задньому плані. Фото: 92 ОШБр

Військовослужбовці танкового батальйону у взаємодії з бійцями 1-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка захопили російський танк Т-80. Відповідні світлини оприлюднили на офіційній сторінці бригади у Facebook.



У повідомленні зазначається, що ворожу бронетехніку вдалося вивести з ладу та взяти як трофей завдяки чітко скоординованим діям підрозділів.

«У результаті злагоджених дій підрозділів техніка противника була виведена з ладу та захоплена як трофей. Захоплення ворожої техніки є черговим підтвердженням ефективної взаємодії підрозділів та професійної підготовки особового складу бригади. Собі — честь. Україні — слава», — йдеться у дописі 92-ї ОШБр.

За даними Генерального штабу, протягом минулої доби Сили оборони України знищили ще три російські танки та ліквідували понад 950 військовослужбовців армії РФ.



Крім того, українські захисники уразили сім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, 933 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки противника.

Фото: 92 ОШБр

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»