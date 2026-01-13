У Генштабі ЗСУ підтвердили удар ЗСУ по підприємству в Ростовській області. Фото: скриншот

У ніч проти 13 січня Силі оборони завдали удару ракетами українського виробництва по підприємству «Атлант Аеро» у місті Таганрог, Ростовській області. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі виробничих корпусів. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Як зазначається, підприємство «Атлант Аеро» здійснює повний цикл проектування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БПЛА типу «Блискавка», а також комплектуючих до БПЛА «Оріон». Ці безпілотники атакують Україну.



«Поразка даного об'єкта знизить можливості противника з виробництва БПЛА і послабить можливості російського агресора щодо завдання ударів по цивільних об'єктах на території України», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, що вночі в Ростовській області були чутні вибухи.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»