Вдалося визначити точне місце удару по складу БК росіян у Дебальцевому

Аналітики OSINT-каналу «КіберБорошно» встановили точне місце удару по складу боєприпасів в окупованому Дебальцевому.
Згідно з повідомленням каналу, після аналізу відкритих джерел стало відомо, що уражений 20 січня склад розташовувався в одній з будівель колишнього Дебальцівського заводу металургійного машинобудування (ДЗММ).
Нагадаємо, ввечері 20 січня Сили оборони України завдали удару по складу БК російських військ у Дебальцевому Донецької області, завдавши суттєвих втрат окупантам.
Дебальцеве. Однозначний приз глядацьких симпатій.— Serg (@NHunter007) January 20, 2026
Андрущенко Time pic.twitter.com/37cj5vOXrJ
