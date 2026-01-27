Маршрути БПЛА БМ-35 оприлюднили в мережі: нові деталі

Політ БПЛА БМ-35.

У мережі з’явилися детальні дані про маршрути польотів керованих безпілотників типу БМ-35, оснащених камерами спостереження. Інформацію за період з 23 по 27 січня оприлюднив аналітичний Telegram-канал «Око Гора ✙», а візуалізацію руху дронів підготував проєкт Monitorwar спільно з «ППО Радар».



Згідно з картою, БМ-35 здійснювали системні польоти практично над усією територією України. Найбільша активність зафіксована над Києвом та Київською областю, а також у районах Чернігова, Житомира, Дніпра, Запоріжжя, Кропивницького, Миколаєва та Одеси. Окремі маршрути простежуються також у західних регіонах — зокрема поблизу Львова, Луцька та Рівного.

Мапа польотів БПЛА БМ-35.

Траєкторії на карті свідчать, що дрони не лише проходять транзитом, а й здійснюють багаторазові маневри та кружляння над окремими містами, що може вказувати на детальну розвідку об’єктів інфраструктури.



Автори дослідження припускають, що наступні удари можуть бути спрямовані на паливну та логістичну інфраструктуру — резервуари з пальним, нафтобази, вузли перевалки та транспортні хаби.



За оцінками аналітиків, противник активно нарощує виробництво БМ-35, які останнім часом дедалі частіше фігурують у зведеннях. Існує висока ймовірність, що ці дрони поступово витісняють традиційні розвідувальні БПЛА на кшталт «Орланів», «Суперкамів» і «Зал», особливо для роботи в тилових районах України.



Раніше також повідомлялося, що БМ-35 із системою управління через Starlink уперше досяг району міста Дніпро, що свідчить про суттєве розширення радіуса їх застосування та зростання загрози для глибокого тилу.