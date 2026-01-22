«Зараз приїду та підірву вас»: в окупованому Маріуполі жінка погрожувала «терактом» через проблеми з інтернетом

Затримана окупантами жителька Маріуполя. Фото: кадр із відео

В окупованому Маріуполі на лінію технічної підтримки «інтернет-провайдера» надійшов дзвінок від жінки, невдоволеної якістю послуг. Про це стало відомо із заяви так званого «МВС по ДНР».



Окупанти стверджують, що під час розмови жінка перейшла на підвищений тон і почала погрожувати оператору. На опублікованому відео вона зізнається, що у розмові з оператором сказала: «Якщо ви не зробите нормальний інтернет, то зараз приїду та підірву вас».



«Представники «телекомунікаційної компанії», дотримуючись інструкцій, зафіксували погрозу та передали інформацію співробітникам «правоохоронних органів». За фактом дзвінка була порушена кримінальна справа про завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму», – заявили у фейковому відомстві.



Псевдосиловики затримали місцеву жительку.



«Жінка повідомила, що причиною її необдуманого вчинку стало алкогольне сп'яніння. Санкція кримінальної статті, яка інкримінується, передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років», – сказали в «МВС по ДНР».

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі збій у роботі двох котелень, внаслідок чого будинки без тепла та води.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко